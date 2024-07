Elképesztő ár-érték bajnok a CMF első mobilja

Bemutatkozott és előrendelhetővé vált a Nothing megfizethető eszközökre szakosodott CMF almárkájának első androidos okostelefonja. A CMF Phone 1 egyedi sajátossága, hogy otthon is leszedhető és kicserélhető a hátlapja, ráadásul műanyag kártyák tárolására használható tok, asztali kitámasztó, továbbá nyakba akasztóhoz való rögzítési pont szerelhetőek rá, a legutóbbi gyári tartozék. Az akkucsere is könnyűnek tűnik, de cikkünk írásáig nem tisztázta a gyártó, hogy házilag támogatott-e a művelet.

Négyféle színű hátlap lesz hozzá, a vevők akár váltogathatnak is köztük

Fotó: CMF by Nothing

Az ipari dizájnú készülék másik óriási meglepetését a megfizethetősége jelenti, a 128 GB háttértárú változata csupán 69 099 forintba, míg a 256 GB-os variánsa 90 999 forintba kerül, bruttó összegekről van szó.

Ezért cserébe 6,67”-es és 1080×2400 pixeles AMOLED érintőkijelző jár, 120 Hz képfrissítési sebességgel, 240 Hz mintavételezési sebességgel, 2000 nit csúcs fényerővel, kijelző alatti ujjlenyomat-olvasóval. Az előlapi kamera 16 MP-es, a hátlapi kamera pedig egy 50 MP-es Sony, mellette mélységérzékelővel.

A nyakba akasztós tartó gyári tartozék, a kitámasztó és a kártyatartó feláras tételek

Fotó: CMF by Nothing

A készülékbe 8 GB memória került, a meghajtásáról MediaTek Dimensity 7300 5G rendszerlapka gondoskodik. Vezeték nélküli töltés nincs, de az 5000 mAh-es akkuja gyorstölthető 33 wattal, plusz 5W teljesítménnyel a visszafele irányú vezetékes töltés is elérhető.

A telefon Android 14-alapú Nothing OS 2.6 rendszerrel érkezik, az Androidból két új főverziót kap a jövőben, androidos biztonsági frissítések pedig három évig járnak majd hozzá. A háttértára microSD-vel bővíthető, audio Jack nincs.

Mindez nagyon szépen hangzik, de persze mindig lennie kell valaminek, ami belerondít az összképbe: a mobil nem támogatja az NFC-t, így nem használható például a Google Wallett appon át mobilfizetésre.

A CMF Phone 1 már előrendelhető a gyártó webshopjából, modelltől függően július közepi vagy végi kiszállítást ígér a gyártó.

