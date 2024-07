Kipróbáltuk a Telekom saját, megfizethető telefonját

Befutott a Telekom saját márkás okostelefon családjának legújabb generációja! Köztük pedig ott figyel az olcsó T Phone 2 5G is, amely pont az alacsony ára miatt biztos sokak figyelmét felkelti.

Saját grafikus felületet kapott, extra funkciókkal.

A termék külsején azért rögtön érződik, hogy nem egy csúcsmodell, hiszen például a kávái meglepően szélesek, és a készülékház is vaskos. Ráadásul a frontfelületen a szelfi kamerát, és az érzékelőket nem egy kis szigeten helyezték el, hanem egy csepp alakú bevágáson, ami ma már meglehetősen ódivatú megoldásnak számít. Ám az is tény, hogy a hátlapja letisztult, ízléses, a kamerák is visszafogottak, a fémes hatású keret pedig kifejezetten elegáns.

A divattal szembe menve ellátták fejhallgató kimenettel, a töltésre és adatátvitelre szolgáló USB-C mellett, ami dicséretes húzás.

Az is tetszett, hogy nem csúszkál ki a kézből, a gombjai diszkrétek, de könnyen elérhetőek, hiszen jó helyen vannak. A terméket ugyan víz alá dugni nem lehet, ám csepp- és porálló, ami ebben az árkategóriában egyáltalán nem divat. Bizony ezért még egy piros pont jár!

Mire jó és mire nem a Telekom T Phone 2 5G

Ahhoz képest, hogy mennyibe kerül, teljesen korrekt teljesítményű hardverrel látták el, de azért csodákat felesleges tőle várni. A Snapdragon 6 Gen 1 processzor a 6 GB RAM társaságában arra elég, hogy a weboldalakat és appokat kellő sebességgel betöltse. Az viszont tény, hogy a kamerázás során hajlamos belassulni, és a jobb grafikájú játékokról is le kell mondani. De például a kommunikációs, közösségi média és navigációs alkalmazások teljesen korrektül használhatóak.

A játékoknál hajlamos szaggatni.

A T Phone 2 5G a mai trendekhez igazodva nagy kapacitású, 5000 mAh-s akkumulátort kapott. Ez a telep pedig akár 17 órán keresztül képes ellátni energiával, ami kiemelkedően jó értéknek számít. Viszont a maximális töltés csak 15 watt, és emiatt kicsivel több, mint 90 percre van szüksége ahhoz a telepnek, hogy csordultig teljen energiával.

A telefon az Android 14 operációs rendszer kicsit módosított változatát kapta meg. A grafikus kezelőfelületet a Telekom színeibe öltöztették, emellett a termék kapott néhány előre telepített céges funkciót. Ezek segítségével lehet tv adásokat nézni, vásárolni vagy különféle vállalati szolgáltatást igénybe venni, ami nyilván hasznos lehet az ügyfeleknek. A modell 128 GB-os tárolókapacitással rendelkezik, ami ilyen ár mellett soknak számít! És itt kell megemlíteni az 5G támogatást is, amely az olcsóbb modellek szegmensében abszolút nem számít evidensnek. Szóval ez is egy pozitívuma.