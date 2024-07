Olcsó és divatos a CMF új okosórája

Nem csak az egyedi és kimagasló ár-érték arányú CMF Phone 1 mobilt jelentette be hétfőn a Nothing megfizethető termékekre szakosodott CMF almárkája, de egy belépőkategóriás okosórával is előállt.

A CMF Watch Pro 2 már előrendelhető 23 999 forintos áron a gyártó webshopjából, és az említett telefonhoz hasonlóan ez is sokat kínál az árához képest. Az okosórába 1,32 hüvelykes és kör alakú AMOLED kijelző került, automatikus fényerőállítási funkcióval, képes mérni a pulzust, az alvást, a stresszt, továbbá a véroxigénszintet.

Nincs hiány a divatos előlapokból és szíjakból

Fotó: CMF by Nothing

Az aktív életet élők 120 sportolási tevékenységet követhetnek vele, ebből ötöt automatikusan felismer az óra, a beépített GPS-nek köszönhetően pedig precízebben lehet követni a mozgáskor megtett útvonalat és távolságot. A mért adatai a saját appja mellett az Apple Health, a Google Health Connect, továbbá a Strava alkalmazásokkal is szinkronizálhatóak.

Az okosórával telefonhívások is folytathatóak, van benne mikrofon és hangszóró, ez a funkció a Bluetooth-on hozzápárosított mobilon keresztül valósul meg. A további érdekességek közül kiemelhető a tipikus használat melletti 11 napos akkus üzemidő, a szabadon cserélhető előlapi keret, továbbá az IP68-minősítés.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!