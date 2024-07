A Samsung tévéket nem kell bemutatni senkinek! A vállalat hazánkban és globálisan is a legnagyobb televíziógyártónak számít, és a cég érezhetően mindent megtesz annak érdekében, hogy ez ne is változzék. A cég rengeteg pénzt fordít évről-évre a létfontosságú kutatás-fejlesztésre, ami értelemszerűen kézzel fogható, azaz pontosabban szemmel is látható eredményekkel jár. Bizonyos technológiái szinte újraértelmezik a tévézés fogalmát.

A képernyő nagy extrája, hogy nem csillan be akkor sem, ha a néző háta mögött valami fényforrás van. Ez lehet a tévézés jövője.

Ennek köszönhetően tudott előrukkolni idén a cég egy olyan újdonsággal, amely már be is került a vállalat egyik friss televíziójába. Ez a Samsung S95D névre hallgató készülék, amely a világ első matt kijelzővel ellátott OLED tévéje. Tehát eltérően minden más jelenleg kapható, ilyen technológiát használó terméktől ennek képernyője nem tükröződik, nem csillan be. Erről saját szemünkkel is meggyőződhettünk, hiszen a vállalat lehetővé tette szerkesztőségünk munkatársai számára, hogy kipróbáljuk ezt az egyedülálló berendezést.

Új szintre emeli a tévézést

Amit láttunk, annak alapján a dolog pedig hibátlanul működik, ami rettenetesen fontos lehet egy világos szobában, ahol ég a lámpa vagy besüt a nap. A fény nagy részét ugyanis egyszerűen elnyeli ez a különleges képernyő, a maradékot pedig diszkréten eloszlatja. Ez a megoldás pedig így igen komoly hozzáadott értéket jelent, hiszen a tükröződés tényleg nagyon zavaró lehet, amely sokat ronthat az élvezeti értéken.

A QD-OLED technológia remek képminőséget szavatol a Samsung S95D számára.

A hagyományos LCD monitoroknál már találkozhattunk hasonlóval, azoknál viszont a kívánt elérése érdekében egy speciális vegyi anyaggal vonják be a kijelzőket, ami a fényerő radikális csökkenésével jár együtt. Ez azonban a televíziók esetében nem járható út, hiszen az emberek a felső kategóriás tévéktől ma már elvárják a nagy fényességet, és az ezzel járó látványos HDR megjelenítést. Így ez az elsődleges oka annak, hogy eddig nem találkozhattunk matt OLED képernyőkkel. Azonban a Samsung mérnökei más megoldást választottak, és a kémia helyett a fizikát hívtak segítségül. Egy olyan speciális optikai filmréteget dolgoztak ki, amelyben különlegesen formázott apró lencsék feladata, hogy eltérítsék a kívülről beérkező fényt. Mindezt pedig hibátlanul sikerült, hiszen azt tapasztaltuk, hogy a Samsung S95D televízió fényereje óriási.