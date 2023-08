Mint írtuk, súlyos autóbalesetet szenvedett az egyik népszerű magyar zenekar augusztus 4-én, pénteken, miközben az Ördögkatlan Fesztiválra tartottak. Egyikük olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy most is intenzív osztályon kezelik, a zenekart pedig azóta is üzenetekkel bombázzák a rajongók. Mehringer Marci egy videóban mesélt a balesetről, azóta pedig újabb részleteket is elárult.