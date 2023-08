Egyre gyűlnek a problémák Harry herceg és Meghan Markle feje fölött, egyrészt a botrányaik miatt többen is elfordultak tőlük, sőt, szerződéseik bánták az utóbbi időben tanúsított viselkedésüket. Az elmúlt évben könyvben, dokumentumsorozatban is támadták a brit királyi udvart, úgy látszik, most fordult a kocka és visszakapják a palotától az elmúlt idők lejáratási kísérleteit.

Mint írtuk, úgy tűnik, hogy egyre több a probléma Meghan Markle és Harry herceg házasságában, ezt több forrásból is megerősítették. Markle már a születésnapját is férje nélkül, baráti társaságával ünnepelte, a királyi család sem köszöntötte fel nyilvánosan a hercegnét. Olyan pletykák is terjedtek, hogy Harry herceg és felesége már külön is költöztek egymástól, de egy ismerősük cáfolta ezt a híresztelést.

Nem segít a helyzeten, hogy a királyi család is hadat üzent a házaspárnak, úgy tűnik most kapják vissza az éveken át tartó lejáratást, csak kevésbé feltűnő, finom módszerekkel. Harry herceg valószínűleg ettől sem boldog, hogy családját elveszítette és Amerikában csak Meghan Markle és gyereki maradtak számára. Felesége sem azon igyekszik, hogyan tudnák megmenteni a házasságukat és javítani a családi kapcsolaton, hanem a filmes karrierje beindításán dolgozik.

Most Harry herceget újabb arcon csapás érte családja részéről, ugyanis megfosztották legutolsó kiváltságától is, amit három évig nem vettek el tőle. Bár ő önként mondott le minden előjogáról, amikor elköltözött feleségével, de valószínűleg ez most rosszul érintette, ugyanis a hangsúly azon van, hogy miért pont most fosztották meg a titulusától. A királyi család tagjai számára jár a "His Royal Highness", azaz Ő Királyi Felsége megszólítás, amit az uralkodó család weboldalán is feltüntettek a családtagok neve mellett. Eddig Harry herceg neve mellett is meghagyták ezt a jelzőt, ami valóban már három éve nem illeti meg őt, a napokban azonban hirtelen eltávolították azt.

Ezentúl változtattak a királyi család tagjainak felsorolásán is, a sussexi hercegi pár a lista éléről hirtelen a végére került, Harry herceg és Meghan Markle csak a pedofilbotrányba keveredett és címeitől megfosztott András herceget előzik meg - írja a Page Six.