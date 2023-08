A 47 éves énekesnő jobb formában van mint valaha, az idei Sziget Fesztivál egyik legnagyobb meglepetése volt, rengetegen voltak kíváncsiak az előadására. Szandi hatalmas bulit csinált a magyar színpadon annak ellenére, hogy elég későn kezdődött az előadás. A régi slágerei mellett új dallamok is felcsendültek, egy világsláger feldolgozásával is kedveskedett az érdeklődőknek. Szandi Bonnie Tyler Holding Out for a Hero című dalát dolgozta fel, amire a külföldi vendégek is remekül szórakoztak.

A nagyjából félórás koncertet minden érdeklődő végigtombolta, a magyar közönség torka szakadtából üvöltötte az ismerős dalszövegeket az énekesnővel, aki boldogan nyugtázta, hogy tömegeket vonzott a színpad elé. Szandi meglepetéssel is kedveskedett az érdeklődőknek, ugyanis fotókat dobált be a színpadról a közönség első soraiba, ahol valóságos közelharc keletkezett a képekért.

Az énekesnőt kétszer is visszatapsolták, szemmel láthatólag nagyon meghatotta a szívélyes fogadtatás. Szandi elárulta, hogy a DJ-pultban férje, Bogdán Csaba is közreműködött, aki a zenei alapokat keverte a felesége fellépésének ideje alatt. Az énekesnő egy videómontázst is megosztott a fergeteges estéről, mely valószínűleg felejthetetlen élmény volt számára és az érdeklődők számára egyaránt.