Mint írtuk, válik Tóth Gabi és Krausz Gábor, akik három hónappal ezelőtt költöztek be családi álomotthonukba. A séf számára nagyon fontos volt a család és imádta az új közös házat is, mégis szinte azonnal elköltözött onnan. Most kiderült, hogy egy harmadik fél miatt dönthettek a válás mellett, ugyanis Tóth Gabit félreérthetetlen helyzetben fotózták le egy másik férfi oldalán.