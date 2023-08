Az egész országot lázban tartja Tóth Gabi és Krausz Gábor válása, miután előbb a séf, majd az énekesnő is bejelentette a közösségi oldalán, hogy hat év után véget ért a kapcsolatuk, külön utakon folytatják. Krausz azóta már el is költözött a nemrég vásárolt családi házból, azt azonban még mindig nem tudni pontosan, hogy mi vezetett a házasságuk megromlásához. Itt vannak a legújabb fejlemények.

Augusztus 9-én robbant a hír: válik Magyarország egyik leghíresebb párja, Tóth Gabi és Krausz Gábor, akik a korábbi bejegyzéseik és nyilatkozataik alapján mindig boldognak tűntek egymás mellett. A szakítást bejelentő posztjukban tisztázták, hogy a kislányukat, Hannarózát továbbra is békében és egyetértésben fogják nevelni, és a szakértő szerint a gyerek nem is fog feltétlenül sérülni a válás során.

"Az emberek fejében az él, hogy egy válás csak veszekedésből és sérülésből áll. Ez egy bizonyos pontig igaz is, a végső döntés meghozatala előtti út valóban göröngyös. De ha mindkét fél belátja, hogy a kapcsolat többet vesz el tőlük, mint amennyit ad, akkor a válás megkönnyebbülést jelenthet. Alapszabály, hogy közös gyermek, gyermekek miatt nem szabad mindenáron összeragasztaniuk magukat, csak mert azt hiszik, az utód sérülni fog a válás miatt. Ez tévhit" – mondta a Bors által megkérdezett klinikai szakpszichológus, dr. Makai Gábor.

Krausz Gábor már el is költözött

Kérdés persze, hogy Tóth Gabi és Krausz Gábor mennyire lesznek képesek valóban békében elválni, mi lesz például a közösen vásárolt szentendrei házzal – ahová alig pár hónapja költöztek be együtt, Krausz viszont már el is hagyta az otthonukat. Döntésével szintén Hannaróza érdekeit tartotta szem előtt, nem szerette volna a lelkivilágát megbolygatni egy újabb költözéssel.

Krausz Gábor jó barátja és szentendrei szomszédja, a Séfek séfében vele zsűriző Vomberg Frigyes állítása szerint az még korai, hogy máris feltűnjön egy társkereső oldalon – ahol pedig megjelent, de hamar kiderült, hogy csak visszaéltek a nevével és a fotójával.

Mi vezethetett a kapcsolatuk megromlásához?

Hogy pontosan mi vezetett a házasságuk megromlásához, azt egyelőre egyikük sem közölte, de egyes feltevések szerint egy harmadik fél is közrejátszhatott abban, hogy végleg elhidegültek egymástól. Nem tűnik valószínűnek, hogy erről akár Tóth Gabi, akár Krausz Gábor hamar mondana bármit is: már a kezdeti posztjukban arra kérték a sajtó képviselőit, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket, majd a hozzászólási lehetőséget is korlátozták a bejegyzéseiknél.

Instagram- és Facebook-posztjaik közül egyedül Krausz Gábor facebookos bejegyzéséhez lehet még kommentelni, amit több hazai sztár meg is tett.

Ördög Nóra és Joshi Bharat az elsők között reagáltak, szomorúságot kifejező emojikkal, azóta pedig többek között Bihari Viktória is hozzászólt, aki jól ismerheti a párt: "Sok erőt kívánok nektek, ha bármelyikőtök szeretne egy kicsit beszélgetni, itt vagyok!" – írta.

Tóth Vera is üzent

Támogató gondolatokat fogalmazott meg Steiner Kristóf is, miközben Tóth Gabi nővére, Tóth Vera egy Instagram-sztoriban tett közzé egy sejtelmes idézetet: Az illem alapszabálya: törekedjünk arra, hogy minél kevesebb kellemetlenséget okozzunk másoknak" – posztolta. Hogy ezzel esetleg azt akarta jelezni, hogy ne a húgát bántsák, vagy, netán a nyilvánosságot próbálta arra figyelmeztetni, hogy ne terjesszenek álhíreket, azt nem tudni – még az is lehet, hogy az idézetnek semmi köze Tóth Gabi válásához, de talán nem véletlen az időzítés.

