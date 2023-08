Első fotózása után hamar beindult Tóth Adrien karrierje. "A legbüszkébb talán arra munkámra vagyok, amikor a Hilton Szállodában megrendezett amerikai divatbemutatón a japán császári pár előtt léphettem kifutóra, de számtalan olyan felkérést kaptam, amelyre örömmel emlékszem vissza. Például a Soltész Rezső Annabella című dalához készült videóklipben is nagy élmény volt szerepelni" – mondta a Blikknek az egykori manöken.

Miután megházasodtam, a férjem nem támogatott abban, hogy castingokra, fotózásokra járjak, és minden lehetőségről lebeszélt. Végül magam is elengedtem a modellkedést és polgári életet kezdtem élni. A házasságunk ötödik évében pedig megszületett a lányom, és onnantól az anyaságra koncentráltam. Még csak hároméves volt a lányom, amikor a férjem elhunyt rákban, amit önmagában is tragédiának éltem meg. A második sokk akkor jött, amikor kiderült, hogy az összes pénzünket elvesztette, és több per is folyik ellene, ami mind az én nyakamba szakadt. Konkrétan semmim sem maradt, szinte egy szál bugyiban maradtam egy kisgyerekkel, segítség nélkül" – mesélte Adrien, aki akkor nem tért vissza a színpadra, de most szeretne újból a divat világához közel kerülni.