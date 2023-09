Ki sem látszik a botrányokból L.L. Junior, aki jobban tenné, ha most meghúzná magát, hiszen kislánya láthatása múlhat az ő magaviseletén. Egyelőre nem számíthat túl sok jóra, ha a bíróság az utóbbi időkben tanúsított magatartását is alapul veszi a gyerekfelügyelet kérdésében, ugyanis folyton negatív képet fest magáról a közösségi médiában. A legnagyobb botrányt mégsem a válásával, szakításával, vagy az ittas állapotban közzétett videóival okozta, hanem a legutóbbi botrányával, amikor 100km/órával száguldott át a Petőfi hídon és mindezt videóra is vette.

Nem csillapodnak a kedélyek L.L. Junior körül, aki szinte minden héten megbotránkoztatja valamivel az embereket. A válása során tanúsított magatartása is sokaknak ellenszenves, ugyanis nem fogja vissza magát, ha nyilvános sárdobálásba kell kezdenie kislánya édesanyjával szemben. Körtvélyessy Kinga az utóbbi időben már nem is reagált az ellene irányuló lejáratásra, viszont a tárgyalóteremben nem hagyja magát, ugyanis nem szeretné a megosztott gyerekfelügyeletet, azt szeretné, ha kislánya, Lilike vele élhetne békességben.

A rapper legutóbbi kirohanásait látva, nem meglepő, hogy az édesanya ragaszkodik az álláspontjához. Nemrég azonban mégis megdöbbentő lépést tett a kapcsolatuk rendezésére L.L. Junior, aki dalt írt a feleségének, valószínűleg fél attól, hogy a sok botrány miatt nagyon kedvezőtlen döntés születik számára a bíróságon és akkor már csak Körtvélyessy Kinga jóindulatára számíthat.

Az első dal egy olyan lányról szól, aki annak ellenére, hogy elárult, még mindig fogságban tart. A második viszont pont az elengedését dolgozza fel..." - írta a sokatmondó üznetet Instagram-történetében a rapper, aki azt mutatta meg a követőinek, hogy épp Marics Petiékkel dolgozik az új dalain.

L.L. Junior a válóperük alatt már együtt volt a 18 évvel fiatalabb énekesnővel, Dárdai Blankával, akivel sokáig komolynak tűntek a szándékai. Bár próbálták óvni magánéletüket, valahogy mindig fény derült rá, hogy ha összevesztek.

Valódi se veled, se nélküled kapcsolat volt az övék, de ilyen hosszú mosolyszünetre még nem volt példa mint most, lehetséges, hogy végleg sikerült lezárni, ami köztük volt. Nem csoda, ha Dárdai úgy döntött, hogy már nem akar semmit a rappertől, hiszen őt is sikerült nyilvánosan megaláznia a közösségi oldalán. Habár elég gyorsan letörölte az énekesnőt kritizáló bejegyzését, a szemfüleseknek sikerült azt elmenteni, így nem tudta letagadni, hogy megalázta volt párját is.

Nyár közepén, a szakítás idején kezdtek igazán összecsapni a felhők L.L. Junior feje fölött, és szemmel láthatólag egyre nehezebben viselte el a problémákat. Ekkor töltött fel több botrányos videót is, melyeken vállalhatatlan állapotban látható. Valószínűleg részeg volt, amikor felvette a mondanivalóját, így trágárkodva és dühösen beszél az őt ért sérelmekről.

Majd ezeket is megpróbálta eltüntetni, de sokan elmentették és híre ment a rapper újabb botrányának. Ekkor is kapott sok vegyes megjegyzést a viselkedésére, volt, aki kritizálta, volt, aki aggodalmát fejezte ki felé, de úgy tűnik, hogy egyik sem volt rá hatással, ugyanúgy folytatja az emberek kedélyének borzolását, és mindig kitalál valami újat, amivel saját magát is felülmúlja.

