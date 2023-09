Hamarosan negyedik évadával visszatér a TV2 képernyőjére a nemzetközi sikerű táncos showműsor, a Dancing with the Stars, amelyben hírességek profi táncpartnereikkel állnak színpadra hétről hétre. A TV2 lenyűgöző produkciójában többek között tánccipőt húz Radics Gigi, Eszenyi Enikő, Krausz Gábor, T. Danny és Marics Peti is.

Három éve töretlen népszerűségnek örvend a BBC Studio, Dancing with the Stars című világsikerű, eredeti formátumának magyar szériája a TV2-n Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András műsorvezetésével. A folytatásra nem kell sokat várnia a rajongóknak, hiszen október 14-től megkezdődik a küzdelem a Dancing with the Stars idei trófeájáért.

"A TV2 műsorkínálatában mindig kiemelt helyet foglaltak el az élő showműsorok, amelyek a nézők körében is hatalmas népszerűségnek örvendenek. A Dancing with the Stars három sikeres évad után idén szintet lép, a showműsor Katona Andor személyében új kreatív producert kapott, megújul a díszlet és azt gondolom, hogy a hírességek névsorát nézve egy igazán különleges és izgalmas negyedik évad vár ránk, egy igazi álomcsapat állt össze" – mondta Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója.

A Dancing with the Stars negyedik évadában tíz híresség lép táncparkettre párjával, név szerint: Radics Gigi, énekesnő, dalszerző és profi táncpartnere, Baranya Dávid, show- és musical-szólótáncos, szolnoki Príma-díjas táncművész, a Dancing with the Stars harmadik évadának döntőse.

T.Danny, énekes, rapper, dalszerző és profi táncpartnere, Lissák Laura, magyar Ranglista győztes, többszörös Országos Bajnok, koreográfus; Sydney van den Bosch, egykori szépségkirálynő, modell, a TV2 Szerencsekerék című műsorának szerencselánya és profi táncpartnere, Ádám Csaba, szlovák Országos Bajnok, többszörös Ranglista Győztes és bajnoki döntős.

Simon Kornél, színész és profi táncpartnere, Szőke Zsuzsanna, ötszörös magyar bajnok és hatszoros országos bajnok, a Dancing with the Stars második évadának döntőse; Hunyadi Donatella, modell, klasszikus ének előadóművész és profi táncpartnere, Bődi Dénes, showtánc Magyar Bajnok, koreográfus, mesterdiplomás társastánc tanár.

Marics Peti, énekes, dalszerző és profi táncpartnere, Stana Alexandra, háromszoros showtánc világbajnok, országos bajnok, mesterdiplomás táncpedagógus, a magyarországi Dancing with the Stars első és második évadának döntőse.

Király Linda, énekesnő, dalszerző és profi táncpartnere, Suti Andris, a latin-amerikai táncok országos bajnoka; Szabó András - Csuti, üzletember, műsorvezető és profi táncpartnere, Tóth Katica, országos bajnok, többszörös magyar bajnoki bronzérmes, diplomás táncpedagógus, a Dancing with the stars harmadik évadának döntőse.

Eszenyi Enikő, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, Érdemes művész, rendező, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, 2023-ban Európa színésze és profi táncpartnere, Hegyes Berci, 24-szeres magyar bajnok, a magyarországi Dancing with the Stars első és harmadik évadának győztese.

Krausz Gábor, séf és profi táncpartnere, Mikes Anna, Junior Prima-díjas sportoló, tizenegyszeres magyar bajnok, tíztánc világbajnoki harmadik helyezett, mesterdiplomás táncpedagógus, Dancing with the Stars második évadának döntőse.

A TV2 látványos showműsorának kulisszatitkaiba idén is a produkció online riportere, Gelencsér Tímea kalauzolja majd a nézőket a TV2 Play oldalán. A versenyzők elkezdték a felkészülést, hogy igazán lenyűgöző produkciókkal lépjenek majd a Dancing with the Stars táncparkettjére október 14-én.