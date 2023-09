Rossz hírt kapott a börtönben Galambos Lajos: jogerősen is elutasították az otthonápolási kérelmét, így romló egészségi állapota ellenére rácsok mögött kell maradnia.

Már több mint négy hónapja a baracskai börtön lakója Galambos Lajcsi. A víz-, gáz- és áramlopás miatt 3 év 6 hónap büntetésre ítélt trombitaművész – a betegségeire hivatkozva – már a bevonulást is igyekezett elhalasztani, ám a bíróság nem volt partner ebben, akárcsak most, amikor másodfokon is elutasították az otthonápolási kérelmét.

Mivel a büntetés-végrehajtás orvosa nem tartotta megalapozottnak azt a felvetést, hogy ügyfelem részben vagy egészben önellátásra képtelen lenne a börtönben a mindennapi életvitele során, a bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy elfogadja a bv orvosának ajánlását – mondta Lajcsi ügyvédje, dr. Csontos Zsolt.

– Ebben a körben még szakértői bizonyítást sem rendeltek el. Sajnos, a döntés óta Lajcsi egészségi állapota tovább romlott. Mondanom sem kell, először letaglózta a hír, ami teljesen érthető, hiszen azt remélte, hogy kedvező döntés születik az ügyben, ám utána sikerült összeszednie magát, és amikor találkoztam vele, már újra a jövőt tervezgette, hogy mi mindenbe is vág majd bele a szabadulása után - mondta az ügyvéd a Blikknek.