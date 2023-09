Nagy Katalin most ismét egy igazán sokat mutató ruhában pózol, a melleit szinte alig takarja a választott darab. A Jóban Rosszban szexi színésznőjének ez a szett is remekül áll, a bókokat pedig szívesen veszi, az esetek nagy részében még válaszol is azoknak, akiknek tetszenek a képei.