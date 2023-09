A 82 éves Körtvélyessy Zsoltot egy szívműtét után bakteriális fertőzés támadta meg, hetekig nem engedték haza a kórházból – most azonban már jól van, a színpadra is visszatért.

"Folyamatosan zajlanak a próbák, és már több előadáson is túl vagyok, a közeljövőben pedig még több munka vár rám. Már a kórházban töltött utolsó napokban is próbáltam erősíteni magamat. Például járkáltam, lementem a lépcsőn, a lehetőségekhez képest igyekeztem mozogni, de – sajnos – azt kell mondanom, érződik az a huszonhárom nap, amit fekvéssel töltöttem, illetve a heteken keresztül szedett sok antibiotikum is legyengített. Ezért előfordul, hogy a megszokottnál fáradékonyabbnak és gyengébbnek érzem magamat. Mindezek ellenére azt gondolom, most már túl vagyok a betegségen, és remélhetőleg egyre jobban leszek" – mondta az állapotáról a Blikknek.