Mint azt korábban írtuk, csúfos vereséget szenved hétről hétre a TV2-től az RTL Klub, hiába próbálkozik. A nagy dobásnak szánt The Voice című tehetségkutató is megbukott, szánalmas módszerekkel próbálják leplezni. Úgy tűnik, hogy attól sem riadtak vissza, hogy a közösségi médiában álhozzászólásokkal manipulálják a kommentelőket.

Hiába ültette a zsűriszékbe az RTL Klub a népszerű rappert, Curtist, vagy a botrányairól elhíresült fiatal zenészt, Manuelt, mégsem nézni senki a nagy dobásnak szánt The Voice című tehetségkutatójukat. Végső elkeseredésükben mindent megpróbálnak, hogy valamivel felkeltsék a nézők érdeklődését, a legutóbbi adás is hatalmas indulatokat váltott ki az emberekből, mert csúnyán megaláztak egy versenyzőt.

Most szánalmas módon próbálták védeni a bukott műsort, már álhozzászólásokat is generálhatnak maguknak a Facebook-oldalukon azért, hogy úgy tűnjön, vannak nézőik. Egy szemfüles felhasználó azonban kiszúrta, hogy valami nem stimmel a kommentekkel, szóvá is tette az észrevételét.

Legalább most nem "szimpátia" alapján ítélik meg a versenyzőket, ezért jó, hogy nem látják! - olvasható sorozatosan ugyanez a hozzászólás az egyik bejegyzés alatt, ami úgy tűnik, mintha robotok írták volna, hiszen minden megjegyzés más profilról érkezett, de egyértelműen új, álprofilok küldték az üzeneteket.