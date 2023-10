Mint korábban mi is írtuk , Molnár Gusztáv 265 nap után távozhatott az elvonóról, melyről utólag bevallotta, hogy megmentette az életét. A bukott színésznek teljesen tönkrement a magánélete, felesége elhagyta, előző házasságából született gyerekét nem láthatja, sőt, karrierjének sem kedvezett ez az időszak. Molnár igyekszik talpra állni, most elmondta, milyen tervei vannak a jövőre nézve.

Molnár Gusztáv két jó barátjának köszönhetően vehetett részt a szigorú kezelésen, melyet a komlói rehabilitációs központban kapott. Bár hosszú időt töltött benn, ma már mégsem bánja, mert elismerte, ha akkor nem vonul be, mára már nem élne.

Az alkoholista színész elmondása szerint többen is megkeresték már, azóta, hogy elhagyta a rehabot azért, hogy a segítségét, tanácsát kérjék a hozzá hasnoló problémával küszködők. Molnár azt állítja, hogy volt, hogy az utcán is megállították, de elsősorban leveleket kap hozzátartozóktól vagy szenvedélybetegektől.