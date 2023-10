Nyári Darinka és férje, Kiss Ernő Zsolt az utolsó meleg nyári napokat is kihasználta, legutóbb egy ökofarmon jártak. Céljuk visszatalálni a gyökerekhez. A színésznő idén nyáron kiképezte magát a gyógynövényekről, a legtöbbet messziről megismeri, ez nem is csoda, hiszen 12 kilós fogyását nekik köszönheti.

"Erdélyi vagyok, nekem mindig is hiányzott a vidék, miután elkötöztem otthonról. Amikor megismertem Darinkát egyértelművé vált, hogyha lesz gyerkőcünk, akkor őt valahol vidéken fogjuk felnevelni, mert tőlem azért a nagyvárosi lét messze áll" – kezdte Kiss Ernő Zsolt, aki feleségével igyekszik természetközeli, fenntartható élet élni a hétköznapokban is. "Pomázon, az anyukámmal együtt élünk egy nagy kertes házban. Neki van egy veteményese, aminek a gondozásába besegítünk mi is, és így nyáron házi paradicsomot, paprikát, cukkinit eszünk" – vette át a szót Nyári Darinka.

Fontos, hogy ebben a felgyorsult világban vissza tudjunk kicsit kanyarodni a gyökerekhez. Azon vagyunk, hogy a lányunknak, Zoénak ezt a létformát valamilyen szinten megmutassuk

– mondta a színész.