Tóth Gabi és Papp Máté Bence most már biztosan egy párt alkotnak. Korábban már megírtuk, a TV2 stúdiójába is elkísérte a táncos az énekesnőt, nagy a szerelem. Krausz Gábor sem unatkozik, ő is a TV2 képernyőjén lesz látható hamarosan. Mikes Annával az oldalán a Dancing with the Starsban mutatják meg a hétvégén, hogy mennyit gyakoroltak az elmúlt hónapokban. Tóth Gabi azonban most nem a férjének, és nem is az új barátjának, hanem kislányának, Hannarózának üzent.