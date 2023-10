Ma este indul a Dancing with the Stars negyedik évada, melyben ismét nagyon erős mezőny méri össze a tánctudását. Szokás szerint nem maradhatnak el a show háttérműsorai sem, melynek háziasszonya Gelencsér Tímea lesz az idei évadban is. A csatorna elárulta, hogy kiket lát vendégül az első élő show ideje alatt a TV2 stúdiójában.