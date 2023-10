A Dancing with the Stars szombati adásában a különféle nemzetek táncait jelenítik meg a versenyzők, Hunyadi Donatella és partnere, Bődi Dénes indiai tánccal készülnek. Kiszel Tünde lánya ennek kapcsán azt is elárulta egy háttérvideóban, hogy milyen férfit tudna elképzelni maga mellé: "Nekem egyébként fontos, hogy hercegnőként bánjanak velem, ezzel szemben pedig szeretem, amikor én vagyok a dominánsabb meg az irányító típus. De azért velem hercegnőként kell bánni" – mondta. További részletek a TV2 videójában.