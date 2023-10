Radics Gigi és táncpartnere, Baranya Dávid szombat este harmadszor bizonyíthatnak együtt a Dancing with the Starsban. A páros tagjai között tökéletes az összhang, pontosan ezért egy-két csipkelődés is belefér a kapcsolatukba. "Miben fejlődtél, változtál az elmúlt egy évben?" - hangzott az énekesnő kérdése a TV2 videójában. A profi táncos válasza erre az volt, hogy ő elkezdett őszülni, amit Radics Gigi nem tudott szó nélkül hagyni: "Azt én is, de azt már régóta... Főleg mióta együtt dolgozunk" - szúrta oda.