Mint írtuk, 54 éves korában meghalt Matthew Perry kanadai-amerikai színész, aki az 1990-es években a Jóbarátok című tévésorozattal, Chandler Bing szerepében vált híressé. Perryt a jakuzzijában találták holtan, és pont ott készült az utolsó fotó róla. Miközben a rendőrség már átvizsgálta a Jóbarátok sztárjának Los Angeles-i otthonát, ahol különböző gyógyszereket is találtak, a közösségi oldalán folyamatosan nő a kedvelések száma az utolsó fotóján, a rajongók lájkokkal fejezik ki gyászukat.

Matthew Perry apja, a 82 éves John Bennett Perry is a helyszínre sietett, akárcsak az édesanya, Suzanne Perry, férje Keith Morrison társaságában. Fotókat itt talál róluk. Most egy közleményt is kiadott a család.

Megszakad a szívünk szeretett fiunk és testvérünk tragikus elvesztése miatt. Matthew annyi örömet hozott a világnak mind színészként, mind barátként. Mindannyian olyan sokat jelentettetek neki, és nagyra értékeljük a szeretet hatalmas kiáradását" – olvasható a család közleményében.

Matthew Perryt a szülei mellett öt testvére gyászolja.

Nyilvánosságra került a Matthew Perry házából indított utolsó telefonbeszélgetés, amit a megtalálása után rögzítettek. A Jóbarátok sztárját megtaláló asszisztens a 911-es segélyhívót tárcsázta, amint meglátta, mi történt.