Ezt tervezi a szabadulása után az RTL Klub börtönviselt sztárja

Ez egy érzelmi sokk. Egy érzelembomba.

Ugye, én minden nap ugyanabban a ruhában voltam. Ugyanaz a szín, ugyanaz a méret. Most felhúzom a színes dolgokat. A terepszínű hátizsákom és a színes dolgaim. Már hazafelé azon tűnődtem, mennyi cuccom van" - mondta Aurelio, akit édesanyja várt bajai otthonába fia kedvenc ételeivel. A botrányhős szerint édesanyját nagyon megviselte, amikor kiderült, hogy 3 év 5 hónap börtönbüntetésre ítélte őt a bíróság emberrablás és egy korábbi drogügye miatt, most szemmel láthatóan ő is megkönnyebbült, hogy fia hazatért.