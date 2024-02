Opitz Barbi újból kibékült erőszakos barátjával

Egy közeli barátja azonban elárulta, hogy Opitz Barbi ismét együtt van exbarátjával, Serleg Alberttel, aki korábban állítólag elrabolta, és erőszakosan viselkedett vele.

"Barbi most nagyon boldog, és én is bízom benne, hogy ezúttal máshogy alakul az élete Alberttel. Annyit kértem tőle, hogy vigyázzon magára, és saját magát helyezze az első helyre. Nem tudom, hány felvonása lesz még ennek a szerelmi történetnek, nekem csak annyi a fontos, hogy Barbi jól érezze magát és ne sérüljön. Egyébként most kiegyensúlyozottnak és vidámnak tűnik, remélem, ez így is marad" - fejtette ki.

Nos úgy tűnik, hogy igaza volt az ismerősének, ugyanis a két fiatal együtt jelent meg egy filmpremieren, ráadásul még közös kép is készült róluk. A fotók is azt igazolják, hogy az énekesnő és párja között minden rendben van, és boldogok együtt - derült ki a Promotions cikkéből.