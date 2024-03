Évszakok és személyiség: ilyen hatással vannak az ember hangulatára, a szerelmi életére, a szexre

Az évet négy évszakra osztjuk: tavasz, nyár, ősz és tél. Az évszakok időjárásukban különböznek, ami az emberi - és a párkapcsolatokat is nagy mértékben befolyásolják. Nem véletlen, hogy tavasszal vannak a termékenységünnepek. Ekkor éled a természet, virágzanak a fák, nyílnak a virágok, és elindul a termésképződés. Ezt tavaszi újrakezdésnek is nevezzük, ami az emberekre is hatással van. Tavasszal tombolnak a hormonok, többen pedig szerelembe esnek, a tavaszi frissesség pedig pozitívan hat az emberekre. A napsütéses órák száma nő, az idő melegszik, és mivel jobb a kedvünk, sokkal magabiztosabbak vagyunk. Kezdetét veszi a tavaszi megújulás.

Kutatások kimutatták, hogy a tavasz beköszönte a pozitivitás átmeneti növekedéséhez vezethet, attól függően, hogy az ember mennyi időt tölt a szabadban - írja a Verywell mind.