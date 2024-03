Így érezte magát Szabó Zsófi az első napján, a Mokka műsorvezetőjeként - kép

Nemrég jelentette be a TV2, hogy hosszú idő után visszatér hozzájuk Szabó Zsófi, aki 19 évesen kezdte karrierjét a csatornánál. A műsorvezetőt a nézők a Jóban Rosszban című napi sorozatban ismerhették meg, később műsorvezetőként folytatta karrierjét. Így is tért vissza az anyacsatornájához, ma reggel kezdett a Mokka műsorvezetőjeként, most elárulta, hogyan érezte magát az első napján.

Szabó Zsófi ma reggel ült újra a TV2 stúdiójában Pachmann Péter műsorvezető társaként, akivel egész héten köszöntik reggelente a Mokka nézőit. Szabó Zsófi most elárulta, hogyan érezte magát az első napján, egy képet is mutatott magáról, melyen a műsorvezetői székben pózol. Első Mokka! Izgultam, de egy-két nap és lazább leszek! (Vagy nem).