Ördög Nóra műsorvezetésével március 17-én indult el a TV2 legújabb tehetségkutatója, a Next Top Model Hungary, ahol Axente Vanessa, Tomán Szabina, Merő Péter és Tombor Zoltán zsűritagok választják ki a legrátermettebb lányokat, akikből a jövő Palvin Barbarája lehet, valamint 10 millió forintos fődíj ütheti a markát annak a lánynak, aki végül megnyeri a műsort. A népszerű tehetségkutatóban több ismerős arc is feltűnik, mint Keveházi Lili, vagy Alföldy Anna, akit sokan Hajdú Péter barátnőjeként ismertek meg. A modell most elárulta, hogy komoly testképzavarát kellett leküzdenie modellkarrierje során, hiszen sokan bántották a teltebb testalkata miatt.