Nagyon beteg Hódi Pamela kislánya

Az első fotón azt látjátok, amikor dolgozom, azaz tartalmakat gyártok időpontra. Ha lapoztok, láthatjátok, ahogy anyaként munka közben babusgatom a kis betegemet, akinek 3 percenként változott hogy anyára, vagy apára van szüksége. Ezekben a 3-5 percekben rohangáltam felvenni a videókat, fotót készíteni, ruhákat rendszerezni, meetingelni, időre posztolni mindent, gyógyszert készíteni stb, ja és 3 éve megtanultam nagyon gyorsan enni is. Harmadik videón láthatjátok azt, ami ritkán vagyok én. Csinos ruciban, kimozdulva a megszokott hétköznapokból elindulni egy rendezvényre. És végül az utolsó fotón van az, ami a mindennapjaim része. A finomságok elkészítése a családnak.

Ezek csak szösszenetek az elmúlt 24 órámból, hisz a hajnali ébredéseket, készülődést a fotókhoz és videókhoz, az egésznapos pakolást és takarítást már meg sem örökítettem, hiszen, ahogy nektek, úgy nekem is az életem részei.

Nagyon nehéz volt a mai napot kilogisztikázni minden téren, de a legfontosabb az volt, hogy ilyen magas és folytonos láz mellett mindketten mellette legyünk" - mesélte Hódi Pamela, aki azt is elárulta, hogy még ilyen helyzetben is sikerült megoldania minden feladatot, és a kis Olivia is jobban van.