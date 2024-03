Teljesen átlátszó felsőben mutatta meg hatalmas melleit Stana Alexandra - képek

Nemrég azzal okozott botrányt Stana Alexandra, hogy közös fotót posztolt exe, Meggyes Dávid volt feleségével, Horváth Grétával, akivel kiderült, hogy elég jó viszonyban vannak az utóbbi időben, és kiderült, hogy sok közös van bennük. Bár sokan nem nézték jó szemmel a két nő találkozóját, őket ez egyáltalán nem zavarta.

Ezt is tudta fokozni, ugyanis még nagyobb döbbenetet okozott, amikor a Dancing with the Stars táncosnőjéről és volt férjéről, Köcse Györgyről került elő egy friss videó, melyen együtt táncolnak. Stana elmondta, hogy a történtek ellenére is megmaradt kettejük jó kapcsolata, egyfajta barátság, emiatt nagyon szerencsésnek gondolja magát.