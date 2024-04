Botrány: Bangó Margitot átverték

"Úgy gondolom, joguk van tudniuk azoknak az embereknek akik megvásárolták a koncertjegy árát,hogy sajnos nem lesz meg a koncert. Részemről mindent megtettem annak érdekében,hogy eljussak hozzátok. Saját pénzen vásároltam meg a repülőjegyet a zenészeimnek,magamnak a lányomnak súlyos összegért.

Több fellépést is visszamondtam emiatt az út miatt,

de nem csak én hanem a zenészeim is, ami nyilván anyagilag is kiesést jelent, nekem és nekik is. A világ legnagyobb színpadait jártam már meg, de a legszegényebb faluban is léptem már fel a közönségem szeretete miatt. De ilyenben, mége gyszer leírom, SOSEM volt részem! Nagyon sajnálom, hogy ez így alakult" - tette hozzá.