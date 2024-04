Esküvőre készül Kiszel Tünde lánya

Hunyadi Donatella elsősorban modellkedéssel foglalkozik, fiatal kora ellenére már nagyon sikeres a szakmában. Felsőfokú tanulmányait nemrég fejezte be a Zeneakadémián, hiszen elsősorban az éneklés és a zene foglalkoztatja. Nemrég tánctudását is újra megmutathatta a Tina Turner emlékére szervezett koncerten, ahol a Dancing with the Starsban megismert partnerével, Bődi Dénessel léptek fel újra.

Bár szakmai dolgokról, tanulmányairól, édesanyjáról is szívesen beszél, de szerelmi életéről és magánügyeiről ritkán nyilatkozik. Annyit tudni lehet, hogy van egy párja, akivel elég komoly a kapcsolatuk, de sosem mutatta még meg a férfit a nyilvánosságnak. Most azonban egy félreérthető fotót tett közzé a közösségi oldalán, melyen menyasszonynak öltözve pózol, de valószínűleg csak egy aktuális modellmunkáról lehet szó, hiszen a bejegyzésben is említette, hogy már az esküvőszezonra készülnek.