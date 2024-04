Jákob Zoltán elárulta, miért lett sikeres

Az egykori Nagy Őnek, Jákob Zoltánnak sem volt mindig luxus az élete, teljesen átlagos életet élt. A milliárdos üzletember nem felejti el, hogy honnan jött, ezért is szeret segíteni másokon. Most elárulta, hogy milyen durva kritikákat kapott fiatalon, amik folyamatosan motiválták őt arra, hogy bizonyítsa, igen is nagyra viheti még az életében.

Jákob Zoltán a TV2 nagy sikerű társkeresője, a Nagy Ő óta vált igazán ismertté szélesebb körökben. Bár a szerelmet nem találta meg a műsorban, de egyre többen követik figyelemmel az életét, egyre népszerűbb a fiatalok között is, ezért sok bejegyzést is tesz közzé a közösségi oldalán. Legutóbb szülőfalujából jelentkezett be egy videóban, ami rossz emlékeket is felidézett benne, amirő őszintén beszélt a videójában.

„Ez az én kicsiny falum, ahol születtem. Nem volt gyertya, nem volt lámpafény” - mondta Jákob Hartára visszatérve, ahonnan nem csak jó emlékei vannak. Nyolcadikban azt mondták nekem a tanárok, hogy hiába vagyok elég okos, nem biztos, hogy sokra viszem, mert nem vagyok annyira szorgalmas, mint mások. Ezért a nyolcadikos tablómra nyolcadik osztályban ráírtam, hogy majd én megmutatom nektek. Azt hiszem, sikerült" - emlékezett vissza gyerekkorára Jákob Zoltán, aki büszke arra, hogy a kritikák ellenére is elérte céjait. Ezzel az üzenettel is szerette volna motiválni a mostani iskolásokat, akik az ottani általános iskolába járnak, hogy bármi lehet belőlük, ha igazán akarják.