Közel 50 évesen levetkőzött a magyar énekesnő

Zséda idén ünnepli az 50. születésnapját, az alakja pedig tovább is kifogástalan: ezt most szexi, bikinis képeken mutatta meg az Instagram-oldalán, melyek egy rövidebb, belföldi pihenésen készültek róla.

"Bridget Jones óta tudjuk, hogy a miniszabi menő dolog. Nem vitatkozom vele, mert szerintem sincs annál jobb, mint megszökni néhány napra. Ha csak egy rövid időre is, de szögre akasztani a valóságot, és megmártózni a kényeztetésben. Engem nagyon ki tudnak kapcsolni ezek a rövid, két három napos kiruccanások, pláne egy olyan csoda helyen" - írta a fotói mellett az énekesnő, aki egy albumnyi képet tett közzé.

Bár sokáig nem beszélt a magánéletéről, az elmúlt években egyre többet foglalkoztak a lapok a házasságával és annak felbomlásával. Zséda és férje húsz év házasság után döntöttek a válás mellett. Az énekesnő azóta új férfi mellett találta meg a boldogságot, de túl sok részletet nem árult el a magánéletéről. Válását 2020 nyarán jelentette be, azóta sem beszélt arról, miért döntöttek így a férjével.

Nagyon megviselte a válás, fizikai tünetei voltak

Az énekesnőnek kellett idő, mire beszélni tudott a történtekről és elárulta, hogy nagyon megviselte a válás, már fizikai tünetei is voltak.

Nemcsak a szerelem, hanem a felszabadult szabadidő is jót tett Zsédának, aki szerint azóta sokkal jobban van, amióta tud magára fókuszálni.

Nyilván ehhez végre kell lennie egy kis térnek, hogy az ember tudjon magára figyelni.

Valószínűleg az is számított, hogy már nincs kisgyerekem, a fiam tizenöt éves, éli a maga életét, most már nem rajta van minden privát fókuszom" - magyarázta Zséda, aki azt is elárulta, hogy egészégügyi problémái jelezték, valami nincs rendben. Ez egy intő jel volt számára, amióta rendben van magával teljesen tünetmentes lett.

Azzal, hogy összeállt a kép, hogy a saját életemet kezdtem élni, a testem is magára talált.

Korábban ez fájt, az fájt, volt mindenféle problémám a gyomrommal, gyógyszert kellett rá szednem. Most nyoma sincs az egésznek" - mesélte tavaly.