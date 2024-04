Megdöbbentő hír derült ki Pécsi Ildikó 6000 négyzetméteres telkéről

A területen ugyan még jelenleg nem fejeződtek be az építési munkálatok, de már most többszáz millió forint értékű villa épül rajta. Az áron alul eladott telekről L. Péterfi Csaba, a színésznő fogadott fia is megszólalt, aki elismerte, hogy csalódott, ezért próbálta menteni, amit csak tudott.

"Próbáltam menteni a menthetőt és Ildikó kertjéből számos növényt kimentettem amivel Ildikó örökségét és emlékét tovább viszem.