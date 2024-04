Megdöbbentő változás: így néz ki hatalmas fogyása után Király Viktor - kép

Mint korábban mi is írtuk, nagyon elhízott Király Viktor a házassági válsága ideje alatt, amikor elhanyagolta magát testileg és lelkileg is. Most, hogy felesége és kisfia visszatért hozzá, új erőre kapott, már hónapok óta edz, és figyel az étkezésére, melyben Király-Virág Anita is sokat segít neki.

Tavaly sokakat ledöbbentett az, amikor Király Viktor elhízva jelent meg a Sztárban sztár leszek! színpadán, amikor vendégelőadóként duettet énekelt az egyik versenyzővel. Sok támadás érte a külseje miatt, azonban mégsem akkor kapott észbe, hogy változásra van szüksége, hanem akkor, amikor rendeződni kezdett megromlott házassága Király-Virág Anitával. Felesége korábban elárulta, hogy sokat segít a zenésznek ő is az étrendje kialakításában, azonban ez nem volt elengedő ahhoz, hogy visszaálljon a rend, így elkezdett edzeni is. Nemrég az edzőteremből jelentkezett be, ahol boldogan újságolta, hogy már "vágósúly" alatt jár, és egy hónap alatt tíz kilót sikerült leadnia.

Legújabb fotóján már szinte felismerhetetlenre fogyva látni az énekest, akiről felesége osztott meg egy friss felvételt, hiszen kettesben töltöttek egy romantikus vacsorát, ezt osztotta meg a közösségi oldalán. A képek között lapozhat: A bejegyzés megtekintése az Instagramon KIRÁLY-VIRÁG ANITA (@anita_virag) által megosztott bejegyzés