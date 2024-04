Így üzent Nánási Pál a hosszú hetek óta Ázsiában forgató Ördög Nórának

Ördög Nóra már hetek óta Ázsiában van, ott forgatják a TV2 egyik legnépszerűbb műsorát, az Ázsia Expresszt. A csatorna szuperprodukciójában ezúttal nyolc kalandvágyó pár próbál szerencsét Fülöp-szigetek és Tajvan mesés vidékén, a stáb már jó ideje kint tartózkodik. Ördög Nórát a forgatás közben meglátogatta ugyan a családja, úgy tűnik, Nánási Pálnak nagyon hiányzik a felesége.

Hiányzol Biberle, gyere már haza

- ennyit írt Nánási Pál Ördög Nóra egyik új fotója mellé.

Hamarosan véget ér a forgatás, újra együtt lesz a család

Ördög Nóra egyébként ma, a Siófokon zajló Media Hungary résztvevőinek üzent az Ázsia Expressz forgatási helyszínéről, Tajvanról. A videójából hivatalosan is kiderült, hogy a most felvett ötödik évad mikor kerül képernyőre a TV2-n.

"Lassan a végéhez közeledik az eddigi legemberpróbálóbb Ázsia Expressz-évad forgatása. Tényleg csodálatos helyszíneken jártunk, ez minden fáradságért kárpótol bennünket, illetve nemcsak a gyönyörű helyszínek, hanem hogy milyen elképesztően kedvesek és befogadóak a helyiek. Ez így volt a Fülöp-szigeteken is, és így van itt Tajvanon is. A kilenc pár elképesztő elánnal küzd, nyilván, hiszen már tudják nagyjából, hogy mire vállalkoztak. Nagyon-nagyon elszántak, és a stáb is fantasztikus munkát végez, úgyhogy

alig várjuk, hogy megmutassuk a végeredményt. Ez idén ősszel következik majd el TV2-n,

úgyhogy addig tartsatok ki, mi is ezt tesszük, már tényleg nincs sok hátra" – mondta Ördög Nóra, jelezve egyúttal azt is, hogy a jelenlegi forgatás hamarosan véget ér.

Az eddigi legkeményebb forgatás az idei

Az Ázsia Expressz ötödik évadának forgatása kezdettől fogva nehézségekbe ütközött: először a stábbusz balesetezett, aztán cunamiriadó miatt aggódhattak a szereplők és a készítők, akiknek ezt követően pedig erdőtűz miatt kellett változtatniuk a műsor menetrendjén.

A stáb a napokban is drámai pillanatokat élt át, hisz az éjszaka közepén földrengésre ébredtek. Ördög Nóra korábbi Instagram-videóján látható volt, hogy a műsorvezető már este kapott riasztást a telefonjára földrengésről, majd éjszaka is felébredt több rengésre. Kimondottan ijesztő volt számára, ahogy az egész épület kilengett, a hotelszoba falai nyikorogtak – a helyiek azonban többnyire nyugodtak maradtak, hozzá voltak szokva a hasonló helyzetekhez.