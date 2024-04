Pánik tört ki a forgatáson: gengszterek rabolták el a tévésztárt

Elrabolták Korzikán a 20 éves Freddy Knatchbullt, aki épp realitysorozata, a Made in Chelsea spin-offját, a Made in Chelsea: Corsicát forgatta a francia szigeten. Az eset még tavaly történt, de csak most hozták nyilvánosságra – miután a tévésztárt egy idő után elengedték, már régóta biztonságban van.

"Megjelent öt testes férfi. Félelmetesek és ellenségesek voltak, és egy terepjáróban magukkal vitték Freddyt. Aztán senki sem tudta elérni őt hosszú ideig... Fogalmunk sem volt, hogy mi történt, és hogy a pénzhez volt-e köze, vagy csak valami rosszat mondott franciául" – mesélte egy stábtag a The Sun magazinnak.