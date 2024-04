Sellőként fotózták a TV2 szépséges modelljeit – képek

Mészáros Lili, a Next Top Model Hungary versenyzője hatalmas kihívásnak élte meg a következő adásban látható fotózást, a részletekről a Mokkában mesélt. „Ez volt a legnehezebb fotózás számomra: annyit elárulhatok, hogy a lányok örültek neki, hogy megszenvedtem ezt a feladatot” – mesélte, célozgatva arra, hogy a korábbiak viszonylag könnyen mentek neki, a rutinja miatt.

„Imdáom a vizet, gyerekkoromban sokat játszottam sellőset, de magasan ez volt a legnehezebb fotózás” – emlékezett. Persze szakmai tanácsokat kaptak, hogyan mozogjanak, merre van a fény, pontosan milyen arcot, testtartást szeretne látni a fotós.

Mészáros Lili biomérnöknek tanul, ezért a környezetvédelmi témájú fotózásnak nagyon örült. „Beleéltem magam, abba is, amikor műanyagból kellett ruhát tervezni. Nekem a modellkedés mellett a környezetvédelem a legfontosabb. Ha pedig az ilyen műsorokban is szóba kerül a környezetvédelem, akkor jobb irányba megy ez az egész” – vélekedett.

A veszekedések is szóba kerültek a mokkás interjúban: a modell elárulta, hogy részéről teljesen tudatos volt, hogy kerülte a konfliktusokat. A lányok közt természetesen voltak viták a hetek során, sértődések és összeveszések is, de ő szeretett volna kimaradni ezekből, hogy minden energiájával a feladatokra tudjon koncentrálni. Olyan is volt, aki összeomlott, sírt, fel akarta adni.

Mi a nyeremény?

A versenybe szálló lányoknak szépségük mellett állóképességükre, szakmai elhivatottságukra, alázatos hozzáállásukra és alkalmazkodóképességükre is szükségük van, hogy meggyőzzék a Next Top Model Hungary négy tagú szakmai zsűrijét, azaz Axente Vanessát, Tomán Szabinát, Merő Pétert és Tombor Zoltánt, akik eldöntik, hogy ki az, aki esélyes a végső győzelemre.

A tét hatalmas, hiszen a 10 millió forintos fődíj mellett többek között a Palvin Barbara karrierjét is menedzselő Icon Modell Management kétéves exkluzív modell szerződése vár a győztes modellre, ezenkívül még a Schwarzkopf Gliss márka magyarországi nagykövete lehet 2024-ben, és szerepelhet a Joy magazin címlapján is.

