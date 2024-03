Bemutatta a TV2 a Next Top Model Hungary 16 szereplőjét - galéria

Mint korábban írtuk, vasárnap elindult a TV2 műsorán a Next Top Model Hungary, ahol hétről hétre megmutathatják a versenyzők, hogy szépségükön felül rátermettségükkel is bizonyítsák, hogy mennyire elhivatottak a modellszakma iránt. Már az első részben is rengeteg drámának lehettek szemtanúi a nézők: az egyik lánynak fel kellett adnia a versenyt, valamint hazazavartak egy sértődött nőt mindössze egy perc után.

Papp Gabi és Jávori Lili bejutott a legjobb 16 versenyző közé, és tapasztalataikról meséltek a Mokka műsorában.