Újabb meglepő részleteket árult el házassága válságáról Király Viktor

Először szervezett nekem egy utat egy zeneszerző barátomhoz, akivel nagyon szeretek együtt dolgozni, volt is egy közös dalunk, ami megjelent Bob Sinclair-rel. Ezt azért imádtam, mert két napig csak a zenéléssel foglalkoztam, semmi mással. Aztán mikor hazaértem, Anita mondta, hajnalban indulunk. Kérdeztem, hová már megint? Azt mondta, csak üljek be a kocsiba, átértünk Szlovéniába, ahol a gyönyörű tengerparti várost már régóta szerettük volna megnézni. Ott van egy fancy wellnesshotel, ami szintén régi közös álmunk volt" - kezdte az élménybeszámolót Király Viktor, aki végre kettesben tudott ünnepelni feleségével, Király-Virág Anitával. Most újabb részleteket is elárult arról, valójában miért ment majdnem tönkre a házassága, és hogyan tudták ezt helyrehozni.

Még nem akarom elszólni magamat, még mindig óvatosan fogalmazok, de fél éve vagyunk együtt újra. Azt hiszem ennek így kellett lennie, kellett az, hogy egy bizonyos ideig külön legyünk.

Mindkettőnknek rá kellett jönnünk, hogy ha nem vigyázunk, akkor ennek tényleg vége lesz, elveszítjük egymást. Lehet, főleg nekem kellett ez, hogy jobban becsüljük egymást. Nem tudom, hol csúszott el, de az utolsó időben már nem adtuk meg a kellő becsületet, tiszteletet a másiknak, mint ahogy nem fordítottunk elég időt, figyelmet a kapcsolatunkra. Csak eléldegéltünk egymás mellett. Szóval áldás volt, hogy így történt, mert erősebbek lettünk, sokkal jobban megbecsüljük, amink van! Ez fontos, már nem vagyunk tinédzserek, van egy gyermekünk, az 1 év 3 hónap alatt, amíg külön voltunk, rájöttünk, hogy nem akarjuk ezt elveszíteni! Nem azt mondom, hogy most mindig szent a béke, de dolgozunk rajta!" - magyarázta a Borsnak Király Viktor, aki így a negyvenet betöltve valami újabb nagy dobáson gondolkozik a zenei karrierjében is, de további részleteket nem árult el arról, hogy pontosan mit is tervez.