Börtönből, utcai árusból lett sztár: Budapesten lép fel Marcelito Pomoy

Anyja elhagyta, börtönben nevelkedett, később dolgozott csirkefarmon, bútorboltban és építkezésen, de árult street foodot is. Majd jelentkezett a Pilipinas Got Talentbe, amit magasan megnyert Céline Dion és Andrea Bocelli közös dalával, a ’The Prayer’-rel. A közönséget és a zsűrit is lenyűgözte, hogy a dalt egyedül adta elő, két hangon, tökéletesen. Marcelito Pomoy hamarosan a magyar közönség előtt lép fel olyan világslágerekkel, mint a Titanic filmből ismert My heart will go on, a Beauty and the Beast, a The Prayer vagy a Time to say good by.

Marcelito Pomoy

Fotó: Instagram

Május 24-én Budapesten, a Tüskecsarnokban látható Ultimate Show sztárvendégeként hallhatjuk Marcelito Pomoyt, egy Fülöp-szigeteki énekest, aki a mélyszegénységből küzdötte fel magát a rivaldafénybe, szerénységével és egyedi énektudásával elvarázsolva a szakmát és a közönséget egyaránt. Ma már milliós követőbázissal rendelkezik, Andrea Bocelli zenei producere vette a szárnyai alá a következő albumainak elkészítését és hazai vonatkozás, hogy egy magyar üzletember menedzseli Marcelito Pomoy karrierjét. Nemrég ez ügyben járt Magyarországon és mesélt életéről.

„Amikor kétéves voltam, apámat hamis vádak alapján letartóztatták gyújtogatásért, anyám pedig elhagyott minket” – kezdte élettörténetét Marcelito. „Felügyelet nélkül maradtunk, és a börtönben kötöttünk ki apámmal, ahol a többi rabbal megosztott ételből éltünk. Amikor azonban apám megbetegedett, egy helyi rendőr fogadott be minket az otthonába.”

Miután megtudta apja bebörtönzésének valós okát, a felkutatására indult, sikertelenül. Közben különböző munkákat vállalt a túlélés érdekében, dolgozott bádogosként, tekepályán, és az utcán árult egy helyi ételspecialitást, a balutot. „16 éves voltam és balutot árultam, amikor egy törzsvásárló felismert, és mesélt a családomról. Elvittek az apámhoz, és nagyon izgatott voltam, hogy újra láthatom. Apám sírt, amikor találkoztunk” – mesélte Pomoy.

Mostohaanyjával azonban nem jöttek ki egymással, így Marcelito - egy illegális toborzó segítségével - Manilába költözött. „Üres pálinkásüvegeket mostam, de dolgoztam bútorboltban, baromfi- és sertésfarmokon, valamint építkezéseken. A baromfifarmon kezdtem el női hangon énekelni. Énekeltem, miközben a csirkeólat permeteztem” – emlékezett vissza, a ma már világsztár énekes.

Elindultam egy tehetségkutatón, de ott nem jártam sikerrel, viszont nem adtam fel és az Pilipinas Got Talent második évadát sikerült megnyernem”

– idézte fel az eseményeket. „Céline Dion és Andrea Bocelli által híressé tett ’The Prayer’-t adtam elő, és a közönség és mindhárom zsűritag állva tapsolt. Ez volt az első alkalom az életemben, hogy az összes családtagomat együtt és teljesnek láttam.”

2018 szeptemberében a Wish 107.5 rádióállomáson lépett fel, erre figyelt fel Ellen DeGeneres, a híres amerikai műsorvezető, aki meghívta a TheEllenShow-ba és ezzel kapott immár nemzetközi figyelmet. Később az America's Got Talent The Champions versenyében is részt vett, ahol végül az előkelő, negyedik helyig énekelte magát.