Cannes-i botránya miatt magyarázkodik az énekesnő

A Destiny's Child korábbi énekesnője, Kelly Rowland nyilatkozott az után, hogy a cannes-i filmfesztiválon a vörös szőnyegen összeveszett egy biztonsági őrrel, aki megpróbálta arrébb tessékelni, miközben a ruhájára is rálépett.

"A nő tudja, mi történt. Én tudom, mi történt. Vannak határaim, és azokért a határokért ki is állok, ennyi történt. Voltak ott más nők is, akik nem egészen úgy néztek ki, mint én, és őket nem lökdösték vagy nem mondták nekik, hogy menjenek arrébb. A sarkamra álltam, és a nő úgy érezte, neki is a sarkára kell állnia" – mondta Kelly Rowland az esetről az Associated Pressnek.

Kelly Rowland nyilatkozata videón:

Mi történt a vörös szőnyegen?

Kelly Rowland épp a Marcello Mastroianni és Catherine Deneuve közös lányáról, Chiara Mastroiainniról szóló film, a Marcello Mio bemutatójára igyekezett, amikor a vörös szőnyeggel leterített lépcsőn megállt pózolni a fotósoknak – de hamar feljebb küldték az esemény menetrendjét ügyelő biztonságiak.

Mint a TikTokra kikerült felvételen látható volt, az énekesnő eleinte ment, amerre kellett, de végül az egyik biztonsági őrrel komoly szóváltásba keveredett, a mutatóujját rázva kiabált vele.

Először nem lehetett tudni, hogy pontosan mi történt, a videón azonban látszott, hogy az őr rálépett az énekesnő ruhájára – elképzelhető volt tehát, hogy ebből kerekedett vita, de mint kiderült, nem ez volt a legnagyobb baj. Olyasmi hangozhatott el, ami nem tetszett Kelly Rowlandnak, már a szájról olvasók is azt vették le a felvételből, hogy az énekesnő azt mondta, "Ne beszélj így velem".

Káprázatos ruhákból nem volt hiány

Kelly Rowland ruháját egyébként Anamika Khanna tervezte, visszafogottnak és elegánsnak volt mondható. A cannes-i filmfesztiválon látott más szettekre már nem igaz ugyanez, a szupermodell Bella Hadid például azzal provokálta a közönséget, hogy melltartó nélkül vett fel egy átlátszó ruhát, a mellbimbóit is közszemlére téve.

Az Egyesült Államokban élő magyar modell, Vass Zita szintén megmutatta a mellbimbóit az idei cannes-i filmfesztiválon, a nála valamivel híresebb Palvin Barbara viszont egy csipkés fekete ruhában jelent meg a vörös szőnyegen a The Apprentice premierjén – miközben egy merészebb szettben is káprázatosan festett Cannes utcáin.