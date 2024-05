Feltűnően szórja a pénzt Gáspár Laci: nyolcmilliós órájával dicsekszik - kép

A balassagyarmati zenész szegény családból származik, de egész életében azért küzdött, hogy kitörjön a nehéz körülményekből, és vigye valamire az életben. Ma már sikeres énekes, aki kicsit sem veti meg a luxust. Még tavaly mutatta meg a közösségi oldalon az otthonát, ahol van minden: medence, bár, lenyűgöző panoráma.

Most azonban ismét az Instagram-oldalán dicsekedett: egy olyan képet osztott meg, ahol kivehető, hogy egy Rolex Submariner Date 126613lb márkajelzésű karórát visel. Az arany és acél ötvözetű darabot közel 6 millió forintért lehet megvásárolni. Az énekes korábban is viselt feltűnő, drága ékszert, sőt nemrég egy 90 millió forintot érő Lamborghini-t is vásárolt, amit szintén megmutatott a követőinek - szúrta ki a Ripost.

Fotó: Gáspár Laci / Instagram

Szexbotrányba keveredett

Még tavaly szólalt meg Gáspár Laci, miután zárt csoportokban, nem nyilvánosan többen a nevéhez kapcsolták az elmúlt időszak egyik legnagyobb itthoni botrányát. Ugyan nem tudni, hogy valóban Gáspár Laciról van-e szó, azonban többen úgy vélik, hogy ő látható a tavaly nyáron kiszivárgott felvételen, ahol meztelenül, egy örömlány társaságában látható. A felvételen a sztár arca ugyan ki van takarva, azonban hangjáról többen azonosították őt.

Gáspár Laci ég korábban megosztott több videót, amelyekben egy budapesti étteremből jelentkezett a családjával, és váratlan vallomást tett.

"Az utóbbi időben történt velem egy jó pár dolog. Jó is, rossz is, belekeveredett a nevem egy jó pár botrányba is.

Most nem arról akarok beszélni, hogy mi volt igaz, mi nem volt igaz, hanem azt szeretném elmondani, hogy sosem mondtam, hogy szent vagyok, sosem mondtam, hogy hibátlan vagyok

– magyarázta.

Öccse börtönbe került

Az RTL Klubos énekes legkisebb öccse még 2009-ben került rács mögé, miután a nyílt utcán támadott meg és rabolt ki egy idős asszonyt. A férfi ismét kétes ügybe keveredett.

"Áprilisban volt egy átveréses ügyem, mikor egy 1,2 millió forint értékű Omega karórába egy addig számomra ismeretlen figurától beszámoltam egy Breitling márkájú karórát 1 millió forint értékben, amiről a találkozó után elég hamar kiderült, hogy egy viszonylag jó minőségű hamisítvány. (...) Jó volt a szöveg, a beetetés és az időzítés, na meg a helyszín.

Sajnos nem én voltam az egyedüli, akit átvert, előttem is és utánam is behintáztatott pár embert, több millió forint értékben

- írta a panaszos, aki szerint Gáspár Laci legkisebb öccse verte át.