Falatnyi fürdőruhára vetkőzött a TV2 bombázója - kép

Nemrég ért véget a TV2 nagy sikerű realityje a Házasság első látásra, amelyben az egyik legmegosztóbb, és legbalhésabb házaspár Dávid Petra és Kabai András volt. Kapcsolatuk elég viharosan indult, a férfi sokszor megalázta feleségét, majd kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva még a kísérlet végét sem várták meg és időközben szakítottak.

A személyi edzőként dolgozó lány korábban bevallotta, hogy testképzavarral küzd, ám ezen igyekszik változtatni. Szinte mindennap a konditeremben edz, a látvány pedig magáért beszél: este nem csak vékony, de izmos is, amit gyakran a közösségi oldalán is megmutat. Legutóbb egy sokat mutató fürdőruhás képet osztott meg magáról az Instagram-oldalán, ahol jól kivehetőek a fiatal lány domborulatai, amiért majd megőrülnek a férfiak.

Gyönyörű vagy csajszi. Szívesen megismernélek

- írta egy férfi, aki közelebbről is megismerné Petrát.

Legszebb, mint mindig - jegyezte meg egy hölgy.

Szexi vagy

- olvasható egy hozzászólás.

Még mindig szingli

Petra most a femcafé-nak beszélt arról egy videóben, hogy műsor közben és után is rengeteg üzenetet és támogatást kapott a nézőktől. Szereti, ha az utcán felismerik és odamennek hozzá pár szót váltani. Főként hasonló, bántalmazó kapcsolatban élő nők keresték meg, akik tudtak azonosulni a problémájával, de jó pár férfi is jelentkezett, hogy szívesen elvennék őt feleségül.

Petra elmondta, hogy Andrissal azóta sikerült tisztázni a kapcsolatukat, jó viszonyban maradtak és vannak közös terveik a jövőt illetően. Most azt tervezi, hogy rövidre vágatja a haját és befesti világosabbra, hátha így elnyerheti Andris szívét.

Ami a karriert illeti, érdekli a média világa és szívesen szerepelne még más műsorokban is, valamint idén újra jelentkezett a Miss Influencer Hungary versenyre és célja, hogy bejusson a döntősök közé.

A pénz sokat számít neki egy párkapcsolatban

Nem tudom azt mondani, hogy a pénz nem fontos, hiszen akkor képmutató lennék.

Nyilván az ember azért dolgozik, hogy pénzt keressen és abból szép dolgokat és élményeket vegyen és persze meg tudjon élni.

Egy kapcsolatban is fontos az, hogy egy olyan férfi mellett legyen az ember lánya, aki képes neki megadni a biztonságot. És itt nem csak az érzelmi, de az anyagi oldalra is gondolok. Hogy ezért engem most anyagiasnak gondol-e bárki, vagy nem gondol annak, azt mindenki döntse el magában.