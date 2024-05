A Házasság első látásra egyik legidegesítőbb szereplője kinézte magának a Nagy Őt

Nemrég ért véget a TV2 nagy sikerű realityje a Házasság első látásra, amelyben az egyik legmegosztóbb szereplője Dávid Petra ugyan nem találta meg a szerelmet Kabai András oldalán, a barátság megmaradt közöttük.

A személyi edzőként dogozó lány azonban nem csalódott:rengeteg üzenetet és támogatást kapott a nézőktől. Szereti, ha az utcán felismerik és odamennek hozzá pár szót váltani. Főként hasonló, bántalmazó kapcsolatban élő nők keresték meg, akik tudtak azonosulni a problémájával, de jó pár férfi is jelentkezett, hogy szívesen elvennék őt feleségül. Sőt, akár a következő Nagy Ő-ben is elindulna, ahol az ő kegyeiért versenyeznének a férfiak.

Ha már Nagy Ő, akkor az Egy este Lillánál! című élő TikTok műsorban elárulta, hogy mit gondol a műsor legutóbbi szereplőjéről, Jákob Zoltánról.

Ő annyira normális volt a lányokkal.

Nem nagyon szoktam valóságshow-t nézni, de A nagy Ő-t néztem, mert kíváncsi voltam.

És annyira, meglepően emberi volt.

Arról nem beszélve, hogy ugyanolyan fajta kutyánk van, szóval eleve nem lehet rossz ember.

Akkor te azt nem is láttad, hogy egy héttel ezelőtt kiírtam az Instámra, hogy elhívnám a Jákob Zolit kutyát sétáltatni…

Kicsit most zavarban is érzem magam, mert azt hittem, ezért kérdezed. Itt teszem hozzá, hogy nem jelentkeztem volna A Nagy Ő-be, mert nekem az egy férfiért való küzdés teljesen testidegen. Nem tudok taktikázni, én ennél sokkal ösztönösebb vagyok. Ha nekem valaki elkezd udvarolni és kölcsönös a szimpátia, akkor én az a mindent beleadó vagyok" - árulta el a véleményét az üzletemberről.

Mennyire fontos számára a pénzt?

Nem tudom azt mondani, hogy a pénz nem fontos, hiszen akkor képmutató lennék. Nyilván az ember azért dolgozik, hogy pénzt keressen és abból szép dolgokat és élményeket vegyen és persze meg tudjon élni.

Egy kapcsolatban is fontos az, hogy egy olyan férfi mellett legyen az ember lánya, aki képes neki megadni a biztonságot. És itt nem csak az érzelmi, de az anyagi oldalra is gondolok. Hogy ezért engem most anyagiasnak gondol-e bárki, vagy nem gondol annak, azt mindenki döntse el magában.