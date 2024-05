Szörnyű autóbalesete volt a népszerű magyar énekesnek

Horváth Tomiék nemrég jöttek haza Zanzibárról, ahova négyesben utaztak, ugyanis fiuknak, Dávidnak már komoly kapcsolata van, így a barátnője is csatlakozott hozzájuk. Szerencsés szülőknek tartják magukat, és úgy érzik, a fiuk jól választott. „Mit jól, a legjobban! Andikával imádjuk a kis barátnőjét, Eszti, olyan nekünk, mint a fogadott lányunk. Ezért sem volt kérdés, hogy őt is visszük a nyaralásra"- kezdte az énekes.

"A szülei zokszó nélkül elengedték velünk, tudják, hogy mindig vigyázunk rá. Meg hát Dáviddal már fiatal felnőttek, ezt nekünk muszáj elfogadnunk" - tetet hozzá.

"Kicsit olyan volt, mintha egy baráti párral utaztunk volna" - veszi át a szót a férjétől Andrea. "Annyira érettek, önállóak, függetlenek, hogy Tomival csak pislogtunk. Leszámítva persze a reggeli keléseket. Folyton elaludtak, az ajtajuk előtt tébláboltunk, amíg fel nem ébredtek” - árulta el. Minden programon közösen vettek részt, együtt reggeliztek és vacsoráztak, de épp azért, mert a gyerekek már nagyok, külön is töltöttek időt.

A család járt szafarin, úsztak delfinekkel, voltak teknőslesen is

„A szafaritúra elképesztő élmény vollt! Egy-másfél méterre tőlünk heverésztek az oroszlánok, miközben mi egy teljesen nyitott terepjáróban ültünk. Láttunk zsiráfot, zebrát, antilopot, a majmok a fejünk felett ugráltak a fákon.

Egy elefánt meg úgy gondolta, megáll az út közepén, aztán mi csak vártunk, hogy arrébb menjen… Aztán a sofőrünk egyszer csak teljes gázzal tolatni kezdett, aminek az lett a vége, hogy elvesztette az uralmát a kocsi felett, és árokba hajtott velünk, ahol egy fa ’fogott meg’… Az autó füstölt, meg persze nem indult, így meg kellett várnunk, míg küldenek helyette egy másikat.

Na és így lettünk mi is turistalátványosság. Mentek el mellettünk a csoportok, és két zebra között minket is megnézhettek félig az árokba borulva. De ebből lesznek a jó sztorik, nem?! És a gyerekek imádták. Már csak azért is, mert látták rajtunk, mennyire könnyen vesszük, hogy nem idegeskednünk, mi több, nevetünk az egészen, mert ilyen is csak velünk történhet" - mesélte a story.hu-nak.