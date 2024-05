Eltűnt a Jóban Rosszban színésznője

A Jóban Rosszban sorozatban megismert Madár Vera egy időre eltűnt a közösségi médiából, hetek óta nem posztolt semmit. A színésznőnek nem esett baja (noha pár követője, ismerőse már aggódott érte), nem is indult hosszú utazásra – sőt a szünet sem volt teljesen szándékos. Most elmondta, mi történt vele az elmúlt hetekben.

Az elmúlt hat hetem nagyon furcsa volt, egymást érték a váratlan események.

Ezenkívül rengeteg munkám is volt, és valahogy nem jutottam el odáig, hogy posztoljak. Több ismerősöm is felhívott, hogy mi történt velem, de igazság szerint csak összegyűltek a felhők a fejem felett, és mindent meg kellett oldanom. Néha nagyon nehéz munka mellett megfelelni az elvárásoknak, még annak a minimumnak is, amit saját magammal szemben támasztottam. Végül sikerült minden, de nagyon kimerültem, lehet hogy emiatt is tudott ledönteni a lábamról most ez a vírus" – magyarázta a Borsnak.

Madár Vera ugyanis lebetegedett, a lapnak erről is beszélt:

Sajnos nagyon lebetegedtem, valami influenza ledöntött a lábamról.

Barátokkal szerettünk volna elutazni, de ezt most el kellett halasztanunk pünkösdre. Nem hiába, ember tervez, isten végez. Helyette Richárd férjemmel és édesanyáinkkal elmegyünk majd a kedvenc cukrászdánkba. A szülinapomon sokszor ítéletidő van, de idénre napsütést mondanak, remélem, így is lesz. Szerencsére nem komoly a betegség, de annak nincs értelme, hogy felüljön az ember repülőre azért, hogy utána egy másik helyen egy hotelszobában feküdjön" – mondta a színésznő, aki épp május 5-én ünnepli a születésnapját.

Több hónapra eltűnt a TV2 sztárja

A TV2 másik sztárjáért is aggódtak nemrég a követők és az ismerősök, hisz Vámos Erika még hosszabb időre, több hónapra eltűnt a közösségi médiából: újév napján posztolt legutóbb, és még most is az a legfrissebb bejegyzése. Természetesen vele is minden a legnagyobb rendben van, ráadásul időközben az általa vezetett Több mint TestŐr is "nagykorú", 18 éves lett, ezzel a TV2 "legidősebb" műsorának számít.