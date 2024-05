Felgyújtotta, majd agyonlőtte magát egy férfi a színésznő kertjében

A Nickelodeon korábbi tinisztárját, az iCarlyban és még vagy ötven másik produkcióban is látott Miranda Cosgrove-ot komoly trauma érte nyolc éve, amiről csak most tudott beszélni a Bustle magazinnak.

A jelenleg 30 éves színésznő elmondta, hogy

2016-ban egy férfi felgyújtotta magát a kertjében, majd agyonlőtte magát

– miután egy arra járó ismeretlen nőre is rálőtt, akit a hasonló külseje alapján valószínűleg Cosgrove-nak vélt.

A színésznő később találkozott is a nővel egy nyilvános eseményen, a házába viszont legalább két évig nem tudott visszamenni: inkább a szüleinél lakott, akiknél biztonságban érezte magát, és később is csak a párjával mert a tragédia helyszínén maradni.

Ki az a Miranda Cosgrove?

Miranda Cosgrove-ot összesen 57 filmben és sorozatban láthattuk eddig, idén a Drugstore June és A menyasszony anyja című filmekben szerepelt.

A nagyközönség leginkább valószínűleg az iCarly című tinisorozatból ismeri, amelyben több mint 90 epizódban játszott 2007 és 2012 között, majd a 2021-es folytatásban is megjelent.

Gyerekként a Rocksuliban kapta az első szerepét, majd olyan produkciókban is feltűnt, mint az Enyém, tiéd, miénk, A kék elefánt, a Drake és Josh, A legendás musztáng, a Betolakodók vagy az Egymás nyakán.

Egy sorozat kapcsán nyílt meg

Miranda Cosgrove most egy felkapott sorozat, a Baby Reindeer (magyarul Szarvasbébi) kapcsán nyílt meg, amelyben egy szörnyű zaklatás igaz történetét ismerhették meg a nézők.

A széria ráadásul nemcsak igaz történeten alapult, de a látottakat valóban a főszereplő skót humorista, Richard Gadd élte át, aki pultosként megsajnált egy magányos nőt egy londoni kocsmában, és meghívta egy italra – cserébe pedig négy évnyi zaklatást, több mint 40 ezer kéretlen e-mailt kapott.

Gaddnak emellett egy korábbi traumájával is meg kellett küzdenie, kezdő komikusként ugyanis nemi erőszak áldozata lett, ami miatt a férfiasságát is jó ideig folyamatosan megkérdőjelezte. Életének ezt a tragikus fordulatát egy korábbi színpadi produkcióban dolgozta fel, ahogy a Baby Reindeer is eredetileg a Fringe fesztiválon debütált.