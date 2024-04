Baby Reindeer: egy szörnyű zaklatás igaz története

A magyarul Szarvasbébi címet kapott Baby Reindeer nem egy szokványos tévésorozat, hisz nemcsak hogy igaz történeten alapul, de a látottakat valóban a főszereplő skót humorista, Richard Gadd élte át.

A Baby Reindeer alkotója és főszereplője, Richard Gadd

Fotó: Netflix / Netflix

Richard Gadd feltörekvő stand-up komikusként egy londoni pubban dolgozott pultosként, egy alkalommal pedig megszánt egy betérő vendéget: egy túlsúlyos nőt, aki magába roskadva, szomorúan ült le a pulthoz, azt állítva, hogy egy italra sincs pénze.

Gadd kedvesen meghívta valamire, aminek négy évig tartó zaklatás lett a vége: ez idő alatt

a nő összesen több mint 40 ezer e-mailt küldött neki, valamint 350 órányi hangüzenetet hagyott a telefonján,

a tweetek, Facebook-üzenetek és hagyományos levelek sokaságáról már nem is beszélve.

Ugyanez a történet nem véletlenül köszön vissza a Netflixen a Baby Reindeer epizódjaiban, hisz Gadd saját élménye alapján készítette a sorozatot, sőt a főszerepet is elvállalta – csak épp a karakterét Donnynak hívják, és persze a zaklatójának is más nevet adott. A nő egyébként folyamatosan Baby Raindeernek, Szarvasbébinek hívta Gaddot, mintha a párja lenne, innen jött a sorozat címe.

Donny és a zaklatója (Richard Gadd és Jessica Gunning), Baby Reindeer

Fotó: Netflix / Netflix

A történet jó része igaz, Gadd még azt sem restellte bemutatni, hogy annak idején milyen csapnivaló humorista volt: igazából egyfajta antihumort képviselt, az anyja halálával vagy épp Hitlerrel viccelődött, csak épp erre alig volt vevő a londoni közönség.

Nem voltam tökéletes akkoriban, szóval nem is lett volna sok értelme azt állítani, hogy az voltam.

Tisztában voltam vele, hogy bizonyos gesztusokból a nézők is látni fogják, hogy nem voltam rendes ember – ami viszont megnehezítette azok eljátszását” – mondta Gadd egy interjúban a The Guardiannek.

Fotó: Netflix / Netflix

Ahogyan a sorozatbéli Donny, úgy Richard Gadd is hagyott mindig kiskapukat a zaklatójának, sosem zárta le teljesen az ügyet: néha újból megsajnálta a nőt, netán épp jólesett neki a rajongás. Mindenesetre a zaklató sem csak szexuális ragadozó a történetben, a megszállottsága inkább mentális betegségként jelenik meg – ahogy valójában is az volt.

Gaddnak emellett egy korábbi traumájával is meg kellett küzdenie, kezdő komikusként ugyanis nemi erőszak áldozata lett, ami miatt a férfiasságát is jó ideig folyamatosan megkérdőjelezte. Életének ezt a tragikus fordulatát a Monkey See, Monkey Do című színpadi produkcióban dolgozta fel, a legendás edinburgh-i Fringe fesztiválon egy futópadon izzadva mesélte el a történetét.

2019-ben a Baby Reindeer szintén a Fringe fesztiválon debütált, de aztán nemcsak a londoni színházakig jutott, hanem a Netflix figyelmét is felkeltette. A hétrészes minisorozat elérhető itt.